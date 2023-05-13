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Появилось фото осколка ракеты Storm Shadow, которой ВСУ атаковали Луганск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Киев применил при обстреле Луганска в субботу, 13 мая, ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Такой вывод можно сделать из фото осколка ракеты, которое появилось в распоряжении «Известий».

Также опубликованы видеокадры с места взрыва, на которых местный житель показывает поврежденный в результате удара осколками автомобиль.

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) подтвердили, что Киев применил при обстреле города ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Об их передаче украинской стороне 11 мая заявили в минобороны Великобритании. При обстреле Вооруженные силы Украины (ВСУ) также применили ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США, отметили в СЦКК.

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Взрыв прогремел в Луганске ранее в субботу. Как сообщил «Известиям» подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в результате был поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Накануне боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) также обстреляли Луганск. При ударе по городу пострадали шестеро детей.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, комментируя атаку, заявил, что удар по Луганску — это очередная попытка киевского режима запугать мирных жителей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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