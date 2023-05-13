В ЛНР сообщили о повреждении объекта гражданской инфраструктуры при в взрыве Луганске

При взрыве в Луганске в субботу, 13 мая, поврежден объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил «Известиям» подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что взрыв произошел в спальном районе поселка Юбилейное в Артемовском районе Луганска.

«Прилет был в спальный район поселка Юбилейное. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, остекления жилых домов», — сказал Марочко, добавив, что на месте происшествия работают аварийные службы.

Он указал также на то, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй день подряд обстреливают Луганск дальнобойными ракетами.

«Вчера был пробный пуск. Сегодня был пуск номер два. Я так предполагаю потому, что линия боевого соприкосновения очень далеко от Луганска, и других вариантов нанести удар по городу, именно по поселку Юбилейное, у украинских боевиков нет», — отметил он, уточнив при этом, что от Юбилейного до линии соприкосновения, откуда мог быть нанесен удар, более 135 километров.

Ранее в субботу сообщалось, что в Луганске прогремел взрыв. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил, что случился прилет в районе поселка Юбилейный.

За день до этого боевики ВСУ также обстреляли Луганск. При ударе по городу пострадали шестеро детей. Ранения также получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что при нанесении удара украинской стороной использовались ракеты англо-французского производства Storm Shadow, передачу которых Киеву 11 мая подтвердили в минобороны Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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