Реклама
Прямой эфир
Мир
В G7 заявили об устойчивости мировой экономики в условиях кризиса
Общество
Бастрыкин поручил доложить по делу об убийстве ребенка в Москве
Мир
Минфин США сообщит конгрессу сроки дефолта в течение двух недель
Мир
Республиканцы призвали Байдена пройти проверку умственных способностей
Мир
В КНР спрогнозировали провал наступления ВСУ из-за его предсказуемости
Мир
В Испании настояли на участии Европы в украинском урегулировании
Мир
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Мир
МИД ЮАР вызвал посла США из-за обвинений страны в поставках оружия РФ
Мир
Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента демократическим путем
Происшествия
Украинские боевики выпустили семь снарядов по Донецку
Мир
МО Армении сообщило о погибшем военнослужащем после обстрела Азербайджана
Мир
В США расследуют взлом серверов минтранса с данными сотрудников
Мир
Журналистов выгнали из Белого дома под ухмылку Байдена

Эксперт рассказал о наиболее безопасных уведомлениях для онлайн-банка

Эксперт рассказал о преимуществах push-уведомлений онлайн-банка перед СМС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Получать push-уведомления при совершении банковских операций намного безопаснее, чем по СМС. Об этом 13 мая рассказал сооснователь банка для предпринимателей Blanc Роберт Сабирянов в беседе с «Газетой.Ru.

«Push-уведомления безопаснее, так как перехватить сервера, которые участвуют в отправлении «пушей», технически сложная задача, потому что они отправляются с серверов Apple, Google или Huawei, а СМС — через сервисы, находящиеся на территории РФ», — объяснил он.

По словам эксперта, при push-уведомлениях отправленный одноразовый пароль хранится только на стороне банка, что делает более безопасным отправку таких уведомлений. Кроме того, атака сервиса Apple и других вышеперечисленных компаний может быть довольно дорогой операцией.

Доступ к одноразовому паролю, который отправляют через СМС, может быть перехвачен при доступе к СМС-шлюзу, через который банк делает рассылку уведомлений, через выпуск дубликата сим-карты или других более сложных способов.

«Также с точки зрения пользователя push-уведомления иногда единственный способ получить оповещение от банка, если вы находитесь за рубежом. СМС-уведомления подходят для пользователей, у которых нет доступа к интернету или с ненадежным подключением», — считает Сабирянов.

Сообщение из правил: плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Как клиенты кредитных организаций могут сократить расходы на эту услугу

Чтобы улучшить безопасность своих данных, эксперт рекомендует отключить отображение уведомлений при заблокированном экране телефона. В случае потери устройства у пользователя будет больше времени для восстановления сим-карты и доступа к интернет-банку.

Единственный случай, при котором push-уведомления могут быть менее безопасными, — если смартфон был заранее взломан или заражен вредоносным ПО, заключил эксперт.

12 мая сообщалось, что мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Во время звонка они заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации и их якобы надо перевести на специальный счет, чтобы обезопасить денежные средства. На самом же деле деньги перечисляются злоумышленникам.

В Росфинмониторинге напомнили «Известиям», что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

До этого, 11 апреля, агентство TelecomDaily пришло к выводу, что тарифы российских банков на СМС-информирование в I квартале 2023 года поднялись на 15–65% по сравнению с началом 2022-го. Антирекорд по увеличению платы за СМС на той неделе установил Райффайзенбанк — 199 рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023