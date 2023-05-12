Мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Во время звонка они заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации, рассказали «Известиям» в Почта Банке. Чтобы обезопасить средства, их якобы надо перевести на специальный счет. На самом же деле деньги перечисляются злоумышленникам.

О новой легенде обмана также знают в УБРиР, Газпромбанке и МТС Банке, сообщили «Известиям» в кредитных организациях. В МТС Банке подчеркнули, что попытки обмана по такой схеме фиксировались в последний месяц. В Банке России подчеркнули, что мошенники используют сильные эмоции, чтобы ввести в заблуждение клиента.

В Росфинмониторинге напомнили «Известиям», что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

Перевод в адрес экстремистской организации может быть сделан либо по запросу самого клиента, либо злоумышленником, который получил доступ к онлайн-банку человека. В любом случае, такая транзакция отобразится в истории операций. Прежде чем доверять словам собеседника, следует проверить, были ли совершены какие-либо несанкционированные операции в онлайн-банке.

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Мания расследования: россиян стали обманывать с «переводом на счет экстремистов»