Разыграть паролем: банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники

Самыми опасными схемами мошенничеств к майским праздникам стали выплаты ветеранам к Дню Победы, а также фейковые билеты на отдых и культурные мероприятия . Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках. Актуальными остаются звонки от имени правоохранительных органов, во время которых на человека оформляется кредит. В выходные дни люди теряют бдительность, поэтому обманы более успешны. Специалисты напоминают о необходимости проверять адреса подозрительных сайтов и ни при каких обстоятельствах не называть по телефону данные банковской карты.

Майские деньги

Мошенники часто меняют способы обмана исходя из актуальной повестки и используют важные для россиян инфоповоды . Одна из наиболее опасных схем в преддверии майских праздников — горящие туры с большой скидкой , сообщили «Известиям» в Почта Банке. Накануне продолжительных выходных людям поступают сообщения в мессенджерах или в социальных сетях с предложением купить путевку с выгодой вплоть до 70% .

— В сообщении, помимо описания самого путешествия, содержится ссылка, которая ведет не на площадку турагентства, а на фишинговый сайт . Далее жертвы видят предложение моментально оплатить путевку. Вводя данные своей банковской карты в форму на сайте, в том числе секретный код с обратной стороны, человек на самом деле перечисляет деньги на счет злоумышленников , — уточнили в банке.

Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков

Помимо путешествий, граждане в майские праздники активно посещают различные культурные мероприятия, добавил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. В связи с этим возрастают риски поддельных ресурсов по продаже выгодных билетов в театры, на шоу, концерты и выставки . В УБРиР дополнили: еще одна вариация — акции, розыгрыши и конкурсы от магазинов и ТЦ . Такие легенды обмана работают аналогично оплате якобы горящего тура — на самом деле деньги уходят злоумышленникам.

Вторая опасная мошенническая схема перед майскими праздниками — благотворительные пожертвования ветеранам , сообщили в Почта Банке. Там пояснили: перед Днем Победы в Сети можно увидеть различные призывы для сбора помощи участникам военных действий .

— Такие объявления, как правило, сопровождаются настоящими фотографиями ветеранов и банковскими реквизитами якобы самих участников боевых действий или родственников . На самом же деле данные карт принадлежат мошенникам , — пояснили в Почта Банке.

Также в топ-3 способов обмана в этот период входит помощь в оформлении выплат к 9 мая, положенных самим ветеранам , рассказали в кредитной организации. Людям старшего возраста могут приходить сообщения о том, что им положены льготы или пособия в честь Дня Победы, а мошенники предлагают им свою помощь в сборе документов для их получения. Деньги могут обещать не только участникам боевых действий, но и их близким родственникам , добавили в МКБ.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В итоге злоумышленники просят сообщить реквизиты своей банковской карты, в том числе CVC-код, а затем снимают с нее деньги , оставив жертв не только без социальных выплат, но и без средств.

Неласковый май

Вместе с тем, в этот период не стоит забывать и о классических легендах обмана, говорят специалисты из банков. Мошенники звонят от имени ЦБ, МВД, прокуратуры , напомнил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. Собеседники сообщают, что некие злоумышленники из состава работников банка, в котором обслуживается человек, прямо сейчас оформляют от его имени кредит либо пытаются списать деньги со счета .

— Гражданину якобы нужно срочно оформить заем первым и перевести деньги на безопасный счет. Также поступают звонки от «правоохранителей», которые сообщают о расследовании , в котором человек должен помочь. Или даже об уголовном деле, которое заведено против него . Самые активные мошенники могут перезвонить несколько раз , — предупредил Вячеслав Касимов.

В праздничные дни процент успешности того или иного мошеннического сценария, способа или инструмента выше, чем в будни , отметил руководитель отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Как правило, россияне более расслаблены и склонны верить в полуправду. Как итог — злоумышленники получают больший результат: затраты на атаку те же, а монетизация выше , резюмировал он. В МТС Банке согласились: схемы обмана подстраиваются к самым массовым потребностям россиян как раз в периоды, когда у населения снижается порог ощущения риска .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова, в том числе на сомнительных сайтах . При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка, — дали совет в Банке России.