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Разыграть паролем: банки назвали самые популярные схемы обмана в майские праздники

Как мошенники выманивают деньги у ветеранов, предлагают горящие туры и можно ли уберечь близких от таких уловок
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Самыми опасными схемами мошенничеств к майским праздникам стали выплаты ветеранам к Дню Победы, а также фейковые билеты на отдых и культурные мероприятия. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках. Актуальными остаются звонки от имени правоохранительных органов, во время которых на человека оформляется кредит. В выходные дни люди теряют бдительность, поэтому обманы более успешны. Специалисты напоминают о необходимости проверять адреса подозрительных сайтов и ни при каких обстоятельствах не называть по телефону данные банковской карты.

Майские деньги

Мошенники часто меняют способы обмана исходя из актуальной повестки и используют важные для россиян инфоповоды. Одна из наиболее опасных схем в преддверии майских праздников — горящие туры с большой скидкой, сообщили «Известиям» в Почта Банке. Накануне продолжительных выходных людям поступают сообщения в мессенджерах или в социальных сетях с предложением купить путевку с выгодой вплоть до 70%.

— В сообщении, помимо описания самого путешествия, содержится ссылка, которая ведет не на площадку турагентства, а на фишинговый сайт. Далее жертвы видят предложение моментально оплатить путевку. Вводя данные своей банковской карты в форму на сайте, в том числе секретный код с обратной стороны, человек на самом деле перечисляет деньги на счет злоумышленников, — уточнили в банке.

паспорт
Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков

Помимо путешествий, граждане в майские праздники активно посещают различные культурные мероприятия, добавил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. В связи с этим возрастают риски поддельных ресурсов по продаже выгодных билетов в театры, на шоу, концерты и выставки. В УБРиР дополнили: еще одна вариация — акции, розыгрыши и конкурсы от магазинов и ТЦ. Такие легенды обмана работают аналогично оплате якобы горящего тура — на самом деле деньги уходят злоумышленникам.

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Вторая опасная мошенническая схема перед майскими праздниками — благотворительные пожертвования ветеранам, сообщили в Почта Банке. Там пояснили: перед Днем Победы в Сети можно увидеть различные призывы для сбора помощи участникам военных действий.

— Такие объявления, как правило, сопровождаются настоящими фотографиями ветеранов и банковскими реквизитами якобы самих участников боевых действий или родственников. На самом же деле данные карт принадлежат мошенникам, — пояснили в Почта Банке.

Также в топ-3 способов обмана в этот период входит помощь в оформлении выплат к 9 мая, положенных самим ветеранам, рассказали в кредитной организации. Людям старшего возраста могут приходить сообщения о том, что им положены льготы или пособия в честь Дня Победы, а мошенники предлагают им свою помощь в сборе документов для их получения. Деньги могут обещать не только участникам боевых действий, но и их близким родственникам, добавили в МКБ.

ветеран
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В итоге злоумышленники просят сообщить реквизиты своей банковской карты, в том числе CVC-код, а затем снимают с нее деньги, оставив жертв не только без социальных выплат, но и без средств.

Неласковый май

Вместе с тем, в этот период не стоит забывать и о классических легендах обмана, говорят специалисты из банков. Мошенники звонят от имени ЦБ, МВД, прокуратуры, напомнил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. Собеседники сообщают, что некие злоумышленники из состава работников банка, в котором обслуживается человек, прямо сейчас оформляют от его имени кредит либо пытаются списать деньги со счета.

Гражданину якобы нужно срочно оформить заем первым и перевести деньги на безопасный счет. Также поступают звонки от «правоохранителей», которые сообщают о расследовании, в котором человек должен помочь. Или даже об уголовном деле, которое заведено против него. Самые активные мошенники могут перезвонить несколько раз, — предупредил Вячеслав Касимов.

В праздничные дни процент успешности того или иного мошеннического сценария, способа или инструмента выше, чем в будни, отметил руководитель отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Как правило, россияне более расслаблены и склонны верить в полуправду. Как итог — злоумышленники получают больший результат: затраты на атаку те же, а монетизация выше, резюмировал он. В МТС Банке согласились: схемы обмана подстраиваются к самым массовым потребностям россиян как раз в периоды, когда у населения снижается порог ощущения риска.

Люди
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда ни в коем случае не сообщайте личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова, в том числе на сомнительных сайтах. При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка, — дали совет в Банке России.

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Алексей Дрозд добавил: в интернете следует проверять адрес сайта с выгодными предложениями. Его название может быть похоже на имя крупной доверенной компании, но одна буква или цифра отличается. Для фишинговых писем характерны следующие признаки: побуждение получателя к быстрому действию, отсутствие личного обращения, неизвестный отправитель, маскировка гиперссылок.

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