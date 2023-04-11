Тарифы российских банков на SMS-информирование в I квартале 2023 года по сравнению с началом 2022-го поднялись на 15–65%. К такому выводу пришло агентство TelecomDaily, изучившее предложения кредитных организаций.

При этом антирекорд по увеличению платы за SMS на прошлой неделе установил Райффайзенбанк — 199 рублей. Несколько лет она составляла 60 рублей, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Причина роста тарифов в банках — повышение операторами стоимости SMS-рассылки для них: в прошлом году оно составило не менее 30%, отмечает он.

В «Уралсибе» подтвердили подорожание услуги, отметив, что оно связано с ростом стоимости отправки SMS и невозможностью масштабирования каналов push-уведомлений. Средний рост цен на услуги сотовых операторов за год составил 30–40%, он зависит от типа SMS, утверждают в банке.

«Выходом из ситуации стал бы более активный переход на информирование с помощью push-уведомлений, но часть кредитных организаций, приложения которых удалены из App Store, лишены возможности рассылать их владельцам iPhone, и ситуация, скорее всего, не изменится в лучшую сторону», — считает эксперт.

Сэкономить на SMS поможет отказ от них в мобильном приложении банка и подключение push-уведомлений там, где это возможно, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Чтобы их получать, пользователи смартфонов с Android могут переустановить сервисы кредитных организаций из отечественных интернет-магазинов (если они в них присутствуют), советует эксперт. В свою очередь, владельцам iPhone можно лишь порекомендовать почаще проверять свои счета через приложение или онлайн-банкинг, считает он.

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Сообщение из правил: плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%