Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
Общество
Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км
Мир
Полянский рассказал об отказах дипломатам из РФ в просьбе покинуть Нью-Йорк
Экономика
Плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Мир
В США понадеялись на сокращение союзниками закупок вооружений у РФ
Мир
Госдеп заявил о незаконном удерживании журналиста Гершковича в России
Мир
Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о перспективах зерновой сделки
Мир
Полиция установила личность стрелявшего в Луисвилле
Мир
Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП
Общество
Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания
Экономика
Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясом в торговле
Мир
Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП
Общество
«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке

Плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тарифы российских банков на SMS-информирование в I квартале 2023 года по сравнению с началом 2022-го поднялись на 15–65%. К такому выводу пришло агентство TelecomDaily, изучившее предложения кредитных организаций.

Карте — средство: россияне хотят отменить комиссии за переводы самому себе
Когда примут законопроект о бесплатных перечислениях до 1,4 млн рублей

При этом антирекорд по увеличению платы за SMS на прошлой неделе установил Райффайзенбанк — 199 рублей. Несколько лет она составляла 60 рублей, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Причина роста тарифов в банках — повышение операторами стоимости SMS-рассылки для них: в прошлом году оно составило не менее 30%, отмечает он.

В «Уралсибе» подтвердили подорожание услуги, отметив, что оно связано с ростом стоимости отправки SMS и невозможностью масштабирования каналов push-уведомлений. Средний рост цен на услуги сотовых операторов за год составил 30–40%, он зависит от типа SMS, утверждают в банке.

«Выходом из ситуации стал бы более активный переход на информирование с помощью push-уведомлений, но часть кредитных организаций, приложения которых удалены из App Store, лишены возможности рассылать их владельцам iPhone, и ситуация, скорее всего, не изменится в лучшую сторону», — считает эксперт.

Сэкономить на SMS поможет отказ от них в мобильном приложении банка и подключение push-уведомлений там, где это возможно, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Чтобы их получать, пользователи смартфонов с Android могут переустановить сервисы кредитных организаций из отечественных интернет-магазинов (если они в них присутствуют), советует эксперт. В свою очередь, владельцам iPhone можно лишь порекомендовать почаще проверять свои счета через приложение или онлайн-банкинг, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сообщение из правил: плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023