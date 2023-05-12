Три российские винодельни вступили во Всемирную организацию винного туризма

Ялтинский центр винного туризма Winepark, группа компаний «Абрау-Дюрсо» и Chateau de Talu из Краснодарского края вступили во Всемирную организацию винного туризма (GWTO). Официальная церемония вручения сертификатов состоялась в пятницу, 12 мая, в рамках «Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции» в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Российские винодельни впервые вступили во Всемирную организацию винного туризма. Дипломы новым членам организации вручили генеральный директор GWTO Хосе Антонио Видаль и вице-президент GWTO в Евразийском регионе Леонид Гелибтерман.

Всемирная организация винного туризма — международное объединение, куда входят компании, предприятия, отраслевые организации и институты, работающие в сфере агротуризма и эногастротуризма. Члены GWTO обмениваются опытом, занимаются организацией, популяризацией и продвижением винного туризма в разных странах.

Первый международный форум винного туризма прошел в Абрау-Дюрсо 12 мая. В его работе приняли участие представители федеральных министерств и региональных администраций, винодельческих предприятий, туристического бизнеса, вузов, эксперты в области энотуризма из Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области, а также дипломаты и руководители национальных туристских организаций из Китая, Аргентины, Мексики, Уругвая, Китая, Турции и Узбекистана.

Ранее, 11 апреля, корреспондент «Известий» Мери Бадунц рассказала, что урожай на виноградниках Крыма растет год от года, а этой весной их площадь решили заметно расширить, в регионах полуострова появятся сотни новых гектаров с лозой.