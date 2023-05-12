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Первый международный форум винного туризма прошел в Краснодарском крае

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Первый международный форум винного туризма прошел в Краснодарском крае в пятницу, 12 мая. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, деловых кругов, отраслевых ассоциаций, международных и национальных туристских организаций. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Краснодарский край — крупнейший винный регион России. К нам уже сегодня приезжает более 1 млн винных туристов ежегодно. Принимать мероприятие такого уровня — не только большая честь для нас, но и признание заслуг края», — сказал врио министра курортов и туризма Краснодарского края Михаил Зарецкий.

В работе форума приняли участие представители Минсельхоза, профильных комитетов Совета Федерации, администраций Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области, Ассоциации виноградарей и виноделов России, туристического бизнеса, профильных вузов и экспертного сообщества, а также глава Всемирной организации винного туризма (GWTO), чрезвычайно и полномочные послы Мексики и Уругвая, руководители национальных туристских организаций Аргентины, Китая и Турции, директор GWTO в Узбекистане.

В рамках деловой программы состоялось обсуждение широкого круга вопросов развития винного туризма в России в контексте глобальных трендов и международного опыта. Речь шла о создании единой карты винных маршрутов Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя и Ростовской области, о проблеме подготовки кадров, общей экономике отрасли и реализации необходимых инфраструктурных проектов.

«В Ассоциацию виноградарей и виноделов России сегодня входит 167 винодельческих предприятий. Больше 64% — это малые и средние винодельни. Для них энотуризм является важным каналом сбыта своей продукции. Поэтому они крайне заинтересованы в развитии данного направления бизнеса», — сказал исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников.

Первый международный форум винного туризма организован Центром винного туризма «Абрау-Дюрсо» при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и Международного эногастрономического центра.

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Ранее, 27 апреля, сообщалось, что 19 виноделен Севастополя представили свою продукцию в Санкт-Петербурге в рамках акции «Дни российских вин».

В середине апреля сообщалось, что весной площадь крымских виноградников решили расширить, в регионах полуострова появятся сотни новых гектаров с лозой. Крупнейшими предприятиями по выращиванию винограда в Севастополе и Бахчисарае остаются «Черноморец» и «Качинский». Ягоды с них доставляют на крымские винзаводы «Инкерман» и «Новый Свет».

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