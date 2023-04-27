Крымские напитки презентовали в рамках акции «Дни российских вин»

В Санкт-Петербурге в рамках акции «Дни российских вин» 19 виноделен Севастополя представили свою продукцию.

Каждая винодельня представляет по шесть наименований, хотя многие производят больше. «Инкерман» показал и базовые, и премиальные продукты.

«Мы представали замечательное вино из коллекции Special Reserve. Помимо того что это уникальные купажи, это еще и уникальный сорт «бастардо магарачский». Это натуральная селекция Института магарача», — рассказал бренд-амбассадор «Инкермана» Алексей Кейбош.

Гость салона Александр отметил, что, когда даже такие крупные производители, как «Инкерман», делают что-то в премиальном сегменте, это всегда интересно попробовать.

«И спасибо виноделам за их труды, а мы пробуем, дегустируем и смотрим за развитием российского вина, в которое верим», — сказал мужчина.

Кроме того, в экспозиции «Инкермана» — игристое «Зеро Дозаж» из исконно крымского сорта винограда «кокур белый».

Присутствовавшая на мероприятии сомелье Екатерина Смирнова отметила, что у нее сложилось очень положительное впечатление от представленных видов вин.

Каждую осень виноделы Севастополя будут представлять свою продукцию в Москве, весной города будут меняться.

В середине апреля сообщалось, что весной площадь крымских виноградников решили расширить, в регионах полуострова появятся сотни новых гектаров с лозой. Крупнейшими предприятиями по выращиванию винограда в Севастополе и Бахчисарае остаются «Черноморец» и «Качинский». Ягоды с них доставляют на крымские винзаводы «Инкерман» и «Новый Свет».