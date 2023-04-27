Реклама
Прямой эфир
Мир
Марочко заявил о сотне наемников в Харьковской области у границ с РФ
Мир
В Польше признали невозможность исключения России из ООН
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Число нарушений с пользовательскими дронами выросло почти вдвое за квартал
Происшествия
В Волгограде умер советский режиссер Евгений Басилашвили
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Спорт
Федерация бокса США заявила о прекращении членства в IBA
Общество
Вильфанд предупредил о весенней грозе в Московском регионе

Крымские напитки презентовали в рамках акции «Дни российских вин»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге в рамках акции «Дни российских вин» 19 виноделен Севастополя представили свою продукцию.

Каждая винодельня представляет по шесть наименований, хотя многие производят больше. «Инкерман» показал и базовые, и премиальные продукты.

«Мы представали замечательное вино из коллекции Special Reserve. Помимо того что это уникальные купажи, это еще и уникальный сорт «бастардо магарачский». Это натуральная селекция Института магарача», — рассказал бренд-амбассадор «Инкермана» Алексей Кейбош.

Гость салона Александр отметил, что, когда даже такие крупные производители, как «Инкерман», делают что-то в премиальном сегменте, это всегда интересно попробовать.

«И спасибо виноделам за их труды, а мы пробуем, дегустируем и смотрим за развитием российского вина, в которое верим», — сказал мужчина.

Кроме того, в экспозиции «Инкермана» — игристое «Зеро Дозаж» из исконно крымского сорта винограда «кокур белый».

Присутствовавшая на мероприятии сомелье Екатерина Смирнова отметила, что у нее сложилось очень положительное впечатление от представленных видов вин.

Каждую осень виноделы Севастополя будут представлять свою продукцию в Москве, весной города будут меняться.

Мало половины: отечественное вино заняло 55% российского рынка
Какую роль в этом сыграл научный подход и при чем здесь биологическая безопасность страны

В середине апреля сообщалось, что весной площадь крымских виноградников решили расширить, в регионах полуострова появятся сотни новых гектаров с лозой. Крупнейшими предприятиями по выращиванию винограда в Севастополе и Бахчисарае остаются «Черноморец» и «Качинский». Ягоды с них доставляют на крымские винзаводы «Инкерман» и «Новый Свет».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023