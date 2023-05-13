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В ГД предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для фермеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Госдуме (ГД) предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для фермеров. Письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. С документом ознакомились «Известия» 13 мая. В нем парламентарий напомнил, что еще в 2019 году президент РФ Владимир Путин давал поручение снизить тарифы для аграриев, но его не исполнили.

«В условиях беспрецедентных блокад и санкций против России увеличение тарифов на электроэнергию на 6,3% для предприятий ВПК (военно-промышленного комплекса. — Ред.) и АПК (агропромышленного комплекса. — Ред.) может негативно отразится на производстве стратегической для победы продукции и на существовании бизнеса, в целом. Особенно это критично для мелких фермерских хозяйств и сельских кооперативов, для которых Минсельхоз РФ по поручению Владимира Путина еще в 2019 году предложил меры по снижению тарифов на электроэнергию», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что предложенные Минсельхозом меры должны были коснуться представителей отрасли, чей годовой доход не превышает 120 млн рублей. Тогда министерство предложило сделать эту категорию аграриев льготной и приравнять к населению, которое платит за электроэнергию по регулярным тарифам.

«Но эти предложения не были реализованы, возможно, из-за смены состава правительства РФ, а потом появления в России COVID-19. Однако, по мнению нашего комитета, а также Госдумы, которая еще в декабре 2022 года приняла постановление N 2828-8 «Об информации министра сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушева о текущей ситуации в АПК и задачах на 2023 год», этот вопрос требует незамедлительного решения», — сообщил депутат.

Он попросил правительство вернуться к уже разработанным Минсельхозом мерам поддержки фермеров и сельских кооперативов или принять другие меры.

«В том числе рассмотреть возможность введения моратория на повышение тарифов электроэнергии для представителей ВПК и АПК до окончания специальной военной операции. В настоящее время, например, в Ленинградской области для фермеров и предприятий АПК тариф около 12 рублей, в то время как для населения 4,5 рублей и 6–7 рублей для остальных отраслей», — привел пример депутат.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что обращение Нилова в ведомство не поступало. При этом в целом министерство поддерживает инициативы, направленные на снижение финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводителей, отметили в пресс-службе министерства.

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Ранее сообщалось, что правительство РФ с 1 мая повысило тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети на 6,3%. Они будут действовать до конца 2023 года. В Федеральной антимонопольной службе изменение объяснили реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. Для населения тарифы изменятся только с 1 июля 2024 года.

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