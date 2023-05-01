Тариф на передачу электроэнергии повысится на 6,3% до конца года
Правительство РФ с 1 мая повысило тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6,3%. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно распоряжению, после увеличения на 6,3% установленные тарифы будут действовать до конца 2023 года. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Тем временем в Федеральной антимонопольной службе ТАСС повышение тарифа объяснили реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в ФАС уточнили, что граждан эти изменения не коснутся. Для населения тарифы, как и заявлялось ранее, изменятся только с 1 июля 2024 года, добавили в ведомстве.
Ранее, 4 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что в стране в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно. Он пояснил, что правительство передвинуло следующую индексацию на 1 июля 2024 года. По его словам, благодаря переносу индексации в бюджете появились средства, которые могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в регионах РФ.