Медики готовят писателя Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Об этом 11 мая сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он указал, что Прилепин находится в стабильном состоянии.

«Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Для ее проведения присоединяются и специалисты из федерального научно-исследовательского медицинского центра», — написал Никитин.

Первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов, врачи провели писателю сразу же в день совершенного в отношении него теракта, 6 мая.

Утром того дня в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В машине за рулем находился соратник писателя Александр Шубин, который в результате ЧП погиб.

У Прилепина диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Писателя успешно прооперировали.

В тот же день задержали Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина. Мужчина рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования машины писателя он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд в Нижегородской области избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом подозреваемый пробудет два месяца.

Мужчине предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

11 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин добавил, что у обвиняемого в покушении на писателя были сообщники, их личности устанавливают.