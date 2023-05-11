В Канаде в результате стрельбы погиб полицейский

На востоке Канады в провинции Онтарио в городе Бурже в ходе стрельбы погиб один офицер полиции, двое других сотрудников ранены. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая. Трое полицейских по вызову местных жителей отправились в частный дом, где были слышны выстрелы. Впоследствии неизвестный начал стрелять во всех троих. Правоохранители получили ранения и были госпитализированы. В результате полученных травм один из офицеров скончался.

«Мы с нетерпением ждем дальнейших сведений о раненых, которые всё еще находятся в больнице», — цитирует издание комиссара провинциальной полиции Онтарио (OPP) Томаса Каррике.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Ранее в этот день сообщалось о перестрелке между военными и членами картеля на границе США и Мексики. В результате происшествия трое были убиты. Другие подробности происшествия не раскрываются.