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На границе США и Мексики произошла перестрелка между военными и членами картеля

На границе США и Мексики произошла перестрелка между военными и членами картеля, погибли трое
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Фото: Telegram
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На мосту Фарр-Рейноса, проходящем через границу между Мексикой и США, произошла перестрелка. Об этом 11 мая сообщил Telegram-канал Police frequency.

Стрельба ведется между неизвестными членами преступного картеля и мексиканскими военными.

На видео слышны звуки выстрелов, видно, как по мосту проезжают машины. Согласно информации Telegram-канала RawAlerts, погибло как минимум три человека.

В то же время мексиканские мигранты массово пытаются проникнуть в американский штат Техас через реку. Солдаты национальной гвардии штата выдвинулись на место прорыва границы, чтобы сдержать их.

На записи видно, что берег реки огорожен толстым слоем колючей проволоки, за ней стоят военные, не дающие мигрантам подняться из воды на берег.

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Ранее, 10 мая, издание Politico сообщило, что в США конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали американские власти начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. По их словам, «большая часть» синтетического опиоида фентанила, распространяемого двумя картелями, «массово производится на секретных фабриках в Мексике с химическими веществами, поступающими в основном из Китая».

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