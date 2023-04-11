СМИ узнали о призывах в США ввести военных в Мексику для борьбы с наркокартелями

В США конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали американские власти начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщило издание Politico в понедельник, 10 апреля.

Они представили в сенат законопроект, требующий разрешения на использование военной силы, чтобы в полном объеме начать в войну с картелями. Конгрессмены указали на то, что почти 71 тыс. американцев умерли в 2021 году от передозировок синтетическими опиоидами, а именно фентанилом, что намного больше, чем 58 220 американских военнослужащих, погибших во время войны во Вьетнаме.

При этом они уточнили, что, по данным Агентства по борьбе с наркотиками, «большая часть» фентанила, распространяемого двумя картелями, «массово производится на секретных фабриках в Мексике с химическими веществами, поступающими в основном из Китая».

За отправку американских войск в Мексику высказался, по сообщению издания, и сенатор от Республиканской партии Том Коттон.

«Сенатор Том Коттон, республиканец от штата Арканзас, заявил, что готов направить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами даже без разрешения этой страны», — говорится в статье.

Отмечается, что указанные конгрессмены также подали в сенат законопроект, позволяющий закрепить за некоторыми картелями статус иностранных террористических организаций.

«Нам нужно начать воспринимать этих картели больше как террористические организации, чем как мафию», — сказал Вальц в беседе с изданием.

Уточняется, что президент США Джо Байден, как и большинство его сторонников-демократов, в свою очередь не хотят начинать вторжение и отвергают ярлык террористов для картелей.

«Администрация не рассматривает возможность военных действий в Мексике. Обозначение этих картелей как иностранных террористических организаций не даст нам никаких дополнительных полномочий, которых у нас еще нет», — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, чьи слова приводят авторы статьи.

До этого, в середине марта, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что война с наркокартелями должна быть единственной, в которой США следует принять участие.

Ранее, в начале января, телеведущий Такер Карлсон заявил, что ситуация на границе с Мексикой — единственный конфликт, который действительно угрожает США. Он рассказал о том, что мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста наркоторговца Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана.

С ним согласился бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он добавил, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает украинский конфликт, поскольку не видит финансовой выгоды в военных действиях в Мексике. Как считает Макгрегор, это связано с тем, что закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег.

6 января сообщалось, что в ходе операции по захвату Гусмана в мексиканском штате Синалоа при перестрелке погибли 10 служащих силовых структур и 19 преступников. Благодаря спецоперации власти задержали 21 предполагаемого члена группировки «Тихоокеанский картель». У них было изъято 53 автомобиля, включая 26 бронированных, а также 36 единиц длинноствольного оружия.