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В США назвали ситуацию на границе с Мексикой угрозой для страны

Ведущий Fox News Карлсон и полковник Макгрегор заявили, что США угрожает конфликт с Мексикой
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Фото: REUTERS/Revista Espejo/Leo Espinoza
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Ситуация на границе с Мексикой — единственный конфликт, который действительно угрожает США. Такое заявление сделали в воскресенье, 8 января, телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News.

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«На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике», — сказал Карлсон.

По его словам, мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста наркоторговца Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного по кличке Коротышка.

Полковник Макгрегор согласился с высказыванием Карлсона и добавил, что вместо решения вопроса с Мексикой Вашингтон подпитывает украинский конфликт, поскольку не видит финансовой выгоды в военных действиях в Мексике.

«Не стоит забывать, что Украина и Мексика примерно одинаково коррумпированы. <...> Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — считает Макгрегор.

Овидио Гусман был арестован 5 января. Суд постановил временно содержать его под стражей до тех пор, пока правительство США не подаст официальный запрос о его экстрадиции. В Соединенных Штатах его обвиняют в организованных поставках в страну различных видов наркотиков.

6 января сообщалось, что в ходе операции по захвату Гусмана в мексиканском штате Синалоа при перестрелке погибли 10 служащих силовых структур и 19 преступников. Благодаря спецоперации власти задержали 21 предполагаемого члена группировки «Тихоокеанский картель». У них было изъято 53 автомобиля, включая 26 бронированных, а также 36 единиц длинноствольного оружия.

Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 7 января огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. При этом он назвал одним из основных приоритетов противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой.

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