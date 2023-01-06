В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек
В ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана, который является сыном наркобарона, известного по кличке Коротышка, в мексиканском штате Синалоа в ходе перестрелок погибли 10 служащих силовых структур и 19 преступников. Об этом сообщил 6 января министр обороны Мексики Луис Сандоваль.
Как рассказал глава военного ведомства, большое количество погибших объясняется тем, что значительное число преступных ячеек сгруппировалось ради намерения спасти наркоторговца.
«К несчастью, семь солдат погибли и девять получили ранения. Учитывая, что агрессоры применяли пулеметы 50-го калибра, личному составу, участвующему в операции, потребовалась поддержка огнем с самолетов», — заявил Сандоваль на пресс-конференции в национальном дворце.
Еще двое военных были убиты в результате последующих нападений в муниципалитете Эскинапа и одна служащая — в муниципалитете Кулиакана.
Благодаря спецоперации власти задержали 21 предполагаемого члена группировки «Тихоокеанский картель». У них было изъято 53 автомобиля, включая 26 бронированных, а также 36 единиц длинноствольного оружия.
15 июля 2022 года сообщалось, что мексиканская морская пехота задержала 69-летнего наркоторговца Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары». В 2018 году он был добавлен в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. За его поимку было назначено вознаграждение в $20 млн в рамках программы вознаграждения Госдепартамента США за помощь в борьбе с наркотрафиком.