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В Мексике при задержании наркоторговца погибли 29 человек

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Фото: Global Look Press/Arturo Hernandez
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В ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана, который является сыном наркобарона, известного по кличке Коротышка, в мексиканском штате Синалоа в ходе перестрелок погибли 10 служащих силовых структур и 19 преступников. Об этом сообщил 6 января министр обороны Мексики Луис Сандоваль.

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Как рассказал глава военного ведомства, большое количество погибших объясняется тем, что значительное число преступных ячеек сгруппировалось ради намерения спасти наркоторговца.

«К несчастью, семь солдат погибли и девять получили ранения. Учитывая, что агрессоры применяли пулеметы 50-го калибра, личному составу, участвующему в операции, потребовалась поддержка огнем с самолетов», — заявил Сандоваль на пресс-конференции в национальном дворце.

Еще двое военных были убиты в результате последующих нападений в муниципалитете Эскинапа и одна служащая — в муниципалитете Кулиакана.

Благодаря спецоперации власти задержали 21 предполагаемого члена группировки «Тихоокеанский картель». У них было изъято 53 автомобиля, включая 26 бронированных, а также 36 единиц длинноствольного оружия.

15 июля 2022 года сообщалось, что мексиканская морская пехота задержала 69-летнего наркоторговца Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары». В 2018 году он был добавлен в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. За его поимку было назначено вознаграждение в $20 млн в рамках программы вознаграждения Госдепартамента США за помощь в борьбе с наркотрафиком.

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