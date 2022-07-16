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В Мексике задержали основателя преступного сообщества «Картель Гвадалахары»

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Фото: REUTERS/FBI
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Мексиканская морская пехота задержала 69-летнего наркоторговца Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованного преступного сообщества «Картель Гвадалахары». Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на источники в национальной безопасности в пятницу, 15 июля.

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«Он был в списке самых разыскиваемых ФБР, и за его поимку было назначено вознаграждение в размере $20 млн в рамках программы вознаграждения Государственного департамента за помощь в борьбе с наркотрафиком. В 2018 году он был добавлен в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР», — сообщает Politico.

По информации издания, Каро Кинтеро вышел на свободу в 2013 году после 28 лет тюремного заключения. Тогда суд отменил его 40-летний приговор за похищение и убийство в 1985 году агента Управления по борьбе с наркотиками США Энрике «Кики» Камарены.

The Guardian также отмечает, что задержание произошло после встречи президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президента США Джо Байдена.

Расцвет «Картели Гвадалахары» пришелся на 1970-е годы, когда преступники переправляли кокаин, героин и марихуану из Мексики в США, добавляет издание.

В Колумбии 18 апреля задержали главаря одной из банд наркокартеля «Клан залива» в стране.

В Бразилии в мае прошлого года задержали двух беглых итальянцев, один из которых, Рокко Морабито, в 2019 году сбежал из уругвайской тюрьмы.

В конце февраля 2021 года сообщалось, что под Вашингтоном задержали супругу ранее уже осужденного наркобарона Коротышки — ее обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков в США и организации двух побегов мужа из тюрьмы — один из них завершился успешно.

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