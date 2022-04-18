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В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля в стране

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Сотрудники правоохранительных органов Колумбии вычислили и задержали Фаусто Паласиоса — главаря одной из банд наркокартеля «Клан залива». Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил министр обороны республики Диего Молано.

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«Был пойман главарь «Клана залива» по прозвищу Проклятый Патрик. Это один из самых разыскиваемых преступников в департаменте Сукре», — написал он в Twitter.

Задержанному предъявят обвинения в «наркоторговле, вымогательстве и сговоре с целью совершения преступления».

По данным национальных военно-морских сил Колумбии, Паласиос ранее возглавлял банду «Мануэль Хосе Гайтан», а в «Клан залива» вступил в 2012 году. За информацию о его местонахождении власти назначили денежное вознаграждение.

«Клан залива» является крупнейшим колумбийским наркокартелем. Преступная группировка образовалась после роспуска Объединенных сил самообороны Колумбии в 2006 году. Многие бывшие участники военизированного формирования впоследствии примкнули к «Клану».

В октябре 2021 года президент республики Иван Дуке Маркес сообщил о задержании лидера наркокартеля. Дайро Антонио Усуга, также известный как Отониэль, был арестован в ходе операции «Осирис».

Глава государства назвал задержание Усуги самым серьезным ударом, нанесенным по наркоторговле «в этом веке», и сравнил его по значимости с падением наркобарона Пабло Эскобара.

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