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Полиция Бразилии задержала итальянского мафиози

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Бразильской полиции удалось задержать в понедельник двух беглых итальянцев, один из которых, Рокко Морабито, в 2019 году сбежал из уругвайской тюрьмы. Об этом 24 мая сообщает la Diaria Justicia.

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Расследование дела проводилось совместно Бразилией и Италией. Морабито задержали в Жуан-Песоа, штат Параиба. В момент задержания он находился в компании другого итальянского беглеца, арест которого для экстрадиции в европейскую страну также будет запрошен в верховном суде страны.

Морабито был одной из главных целей итальянского правосудия за участие в преступной организации ндрангета, которая контролирует оборот кокаина в Европе. Он разыскивался по обвинению в организации наркотрафика в особо крупных размерах.

Несколько лет Морабито жил в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. В 2017 году Морабито был арестован с целью экстрадиции в Италию, но 23 июня 2019 года вместе с тремя заключенными сбежал из тюрьмы в центре Монтевидео.

В конце февраля сообщалось, что под Вашингтоном задержали супругу ранее уже осужденного наркобарона Коротышки — ее обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков в США и организации двух побегов мужа из тюрьмы — один из них завершился успешно.

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