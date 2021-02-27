Ударили в тыл: в США арестовали жену наркобарона Коротышки

Еще один удар по мексиканской организованной преступности нанесли правоохранители из США. Под Вашингтоном задержали супругу ранее уже осужденного наркобарона Коротышки — ее обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты и организации двух побегов мужа из тюрьмы — один из них завершился успешно. Присутствие бывшей королевы красоты на процессе над ее мужем, главарем картеля «Синалоа», превратило слушания в запоминающееся шоу, однако вскоре на скамье подсудимых может оказаться она сама. Подробности — в материале «Известий».

Супруга знаменитого босса наркокартеля «Синалоа» оказалась за решеткой в США. Эмму Коронель Аиспуро, молодую супругу Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как El Chapo (Коротышка), 22 февраля задержали в международном аэропорту имени Даллеса под Вашингтоном.

В сообщении американского минюста отмечается, что Коронель обвиняется в преступном сговоре с целью продажи кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны. Кроме того, ее считают одним из организаторов побега Коротышки из мексиканской тюрьмы Альтиплано — в июле 2015 года наркобарон через тоннель длиной около полутора километров смог покинуть свою камеру, и повторно арестовать его смогли лишь через полгода . Супруга планировала и еще один побег криминального босса из тюрьмы в Мексике — но этому плану не суждено было сбыться, и El Chapo в январе 2017 года экстрадировали в США, где позднее и приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в тюрьме с максимально жестким режимом в штате Колорадо.

В горе и в радости

Жена Коротышки «тесно сотрудничала с руководством и управленческой структурой занимающейся контрабандой наркотиков организации, известной как картель «Синалоа», и прежде всего, со своими мужем», отметил прокурор Энтони Нардоцци. Говоря о необходимости ее содержания под стражей, он отметил вероятность того, что, оказавшись на свободе, она наверняка попробует скрыться, и для этого у нее достаточно финансовых ресурсов: эксперты оценивают оборот картеля в несколько миллиардов долларов в год, а сам Коротышка через два года после свадьбы с Коронель умудрился даже попасть в список самых богатых людей планеты по версии Forbes — респектабельное издание в 2009 году поместило его на 701-ю строчку рейтинга, оценив состояние в $1 млрд.

Ударили в тыл Задержание Хоакина Гусмана, 2016 год Фото: Global Look Press/Antonio Nava

Обвинения против Коронель построены во многом на показаниях свидетеля, который, судя по его же информации, также входил в ближний круг лидера наркосиндиката. Кроме того, в суд представлены документы, в которых приводятся показания более 100 нынешних и бывших участников «Синалоа» , а также расшифровки перехваченных телефонных разговоров и сообщений в мессенджерах. Судя по этим данным, Эмма была не только женой, но и преданным связным для Коротышки — через нее он общался со своими подельниками. Если ее признают виновной по всем пунктам выдвинутых обвинений, ей грозит пожизненный тюремный срок и штраф в размере до $10 млн.

Королева для наркобарона

Брак между Коротышкой и Эммой Коронель Аиспуро был заключен в 2007 году. Невесте тогда было 18 лет, жениху — 50. Для Коротышки та свадьба была уже четвертой по счету. О том, насколько добровольно его избранницы шли под венец, можно судить, например, по обстоятельствам его знакомства с будущей второй женой Эстелой Пенья. 30-летнему El Chapo так понравилась сотрудница банка, что он сперва организовал ее похищение, вступил с ней в интимные отношения и лишь затем повел к алтарю.

Ударили в тыл Эмма Коронель Аиспуро возле тюрьмы, куда был помещен ее муж El Chapo (Коротышка) Фото: TASS/Jorgfe Alvarado

Родство с одним из самых опасных наркобаронов в мире — занятие довольно рискованное. Его третью жену арестовали в 2010 году в Мексике. Несколько родных Коротышки — брат, один из сыновей и племянник — были убиты в разборках с другими мексиканскими кланами, которые считаются заклятыми врагами и конкурентами картеля «Синалоа» — группировкой Los Zetas и организацией «Бельтран-Лейва». В октябре 2019 года сына Коротышки — Овидио Гусмана по кличке Мышь — задержали после ожесточенных столкновений в городе Кулиакан. Однако боевики наркокартеля «Синалоа» вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить задержанного. В США обвинения по наркотическим статьям заочно предъявлены двум старшим сыновьям Гусмана.

Впрочем, к опасности нынешней супруге El Chapo не привыкать. Родившаяся в Калифорнии девочка детство и юность провела уже в Мексике. Ее отец, Инес Коронель Баррерас, был одним из приближенных Коротышки — одно время он руководил в картеле контрабандой марихуаны и ее доставкой на территорию Аризоны. В 2013-м его вместе с сыном и еще несколькими подозреваемыми арестовали в Мексике недалеко от границы — на складе, где проходило задержание, обнаружили оружие и сотни килограммов «травки».

Ударили в тыл Инкрустированный бриллиантами пистолет, который, по словам государственного свидетеля, принадлежал Хоакину «Эль Чапо» Фото: REUTERS/Courtesy U.S. Department of Justice (DOJ)/H

Как до, так и после свадьбы с Коротышкой о жизни Эммы Коронель Аиспуро было почти ничего не известно. До замужества ее как-то избрали королевой красоты в Канеласе — городишке в мексиканском штате Дуранго, где она жила. Редким исключением стали новости о рождении у пары в 2011 году двух дочерей-близнецов — девочки появились на свет в одной из больниц в Калифорнии.

Звездный час

Впрочем, с началом процесса над мужем в США подход его супруги к вопросам публичности коренным образом изменился. Она регулярно появлялась на слушаниях, выбирая для визитов в суд яркие наряды haute couture. «Коронель и ее дизайнерский гардероб стали отдельным событием на суде над El Chapo. Фотографы отпихивали друг друга ради того, чтобы запечатлеть ее приезд и отъезд, — вспоминает АР. — Один раз она надела бархатный пиджак винного цвета — точно такого же, который она отправила Гусману с тем, чтобы он носил его в тот же день. Позднее она заказала работавшему в зале судебных заседаний художнику рисунок с изображением этой солидарности напоказ — получился сувенир».

Маленький спектакль с одинаковой одеждой приобретает особый смысл с учетом того, что организовала его Коронель на следующий день после выступления в суде Люцеро Гуадалупе Санчес Лопес — одной из многочисленных любовниц Коротышки, уже отбывающей тюремный срок. Лопес, помимо показаний по существу, успела заявить на слушаниях о своей любви к наркобарону. Одинаковые пиджаки Эммы и El Chapo «стали знаком того, что Коронель — супруга Гусмана, а Санчес Лопес, в своей синей тюремной робе — всего лишь одна из его женщин», пишет The New York Times.

По ходу процесса Коронель явно решила с толком использовать свалившуюся на нее известность за пределами Мексики. Она запустила линейку собственной одежды в Соединенных Штатах, а также появилась в рассказывающем о мафиозных семьях реалити-шоу Cartel Crew на канале VH1.

Ударили в тыл Эмма Коронель Аиспуро Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В Instagram-аккаунте жены Коротышки опубликовано лишь пять фотографий — при этом у нее более 560 тыс. подписчиков. Свидетели на слушаниях указывали на то, что она была в курсе дел мужа. Однако сама Эмма, обладательница двойного гражданства, хоть и признавала, что «не является совершенством», утверждала, что остается порядочным человеком. Впрочем, возможно, именно ее постоянное и запоминающееся присутствие на заседаниях суда и дало американским правоохранительным органам лишний повод задуматься о расследовании ее роли в криминальной организации El Chapo .

Специалисты допускают, что жена Коротышки вполне может пойти на сотрудничество со следователями. «У нее для этого есть серьезная мотивация — ее близнецы», — предположил, в частности, Майк Виджил, бывший руководитель международных операций в американском Управлении по борьбе с распространением наркотиков в беседе с британской The Telegraph.

Информации об участии мексиканских правоохранительных органов в расследовании, которое привело к аресту супруги Коротышки, нет. При этом в целом в сотрудничестве двух стран в борьбе с распространением наркотиков сейчас наступили явно не самые безоблачные времена. Поводом для кризиса стала ситуация с бывшим министром обороны республики Сальвадором Сьенфуэгосом — его задержали в аэропорту Лос-Анджелеса в октябре прошлого года. Американские власти предъявили генералу обвинения в работе на наркокартель Н-2 — одного из «правопреемников» преступной организации братьев Бельтран-Лейва, распавшейся в начале 2010-х. Однако вскоре американский минюст неожиданно снял все предъявленные Сьенфуэгосу обвинения и позволил ему вернуться в Мексику. Власти республики обещали провести процесс над генералом на родине, однако по решению генпрокуратуры дело в январе этого года было прекращено.

Не исключено, что мексиканские власти окажут помощь и жене Коротышки — по официальным или иным каналам. Во всяком случае, такую возможность не исключает бывший президент Мексики Висенте Фокс, который активно критикует нынешние власти под руководством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Последний назвал арест Коронель «делом Соединенных Штатов», однако выразил надежду на то, что Вашингтон поделится с Мехико более подробной информацией.

Ударили в тыл Эмма Коронель Аиспуро во время виртуального слушания в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия Фото: REUTERS/Jane Rosenberg

Ведущаяся уже более десятка лет мексиканскими властями война с картелями дает крайне противоречивые результаты, и многие эксперты склонны считать ее проигранной: экспортный поток наркотиков не иссякает, при этом жертвами этой войны только за последние три года в Мексике стали четверть миллиона человек — они были убиты или пропали без вести в ходе военных операций или разборок наркокартелей между собой.