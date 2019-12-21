Мексика выдала США сына одного из основателей наркокартеля «Синалоа»

Мексиканские власти экстрадировали в США Исмаэля Империаля, сына Исмаэля Самбады, одного из основателей наркокартеля «Синалоа». Об этом сообщил телеканал Televisa.

В пятницу, 20 декабря, Империаль предстал перед судом в американском городе Сан-Диего в штате Калифорния. Он обвиняется в контрабанде крупных партий наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты.

Кроме того, его обвиняют в отмывании денег. При этом сам Империаль не признает себя виновным. Отмечается, что следующее судебное заседание по данному делу пройдет в начале февраля 2020 года.

В октябре сын Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка был задержан после ожесточенных столкновений в городе Кулиакан. Однако боевики наркокартеля «Синалоа» вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь.

По словам министра, такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизни людей. По данным властей, за семь часов столкновений в Кулиакане погибли девять человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести. Беспорядками также воспользовались заключенные местной тюрьмы, из которой сбежали 55 преступников.

Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. Он обвинялся в контрабанде и продаже наркотических веществ, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений.

Кроме того, Гусман планировал убийства своих конкурентов в наркобизнесе и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, который не согласился на взятку. В июле 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Коротышку к пожизненному тюремному заключению.