Офицер вооруженных сил Мексики задержан с крупной партией кокаина

Лейтенанта Вооруженных сил Мексики с крупной партией кокаина задержали бойцы Национальной гвардии. Подозреваемый был схвачен на севере страны, недалеко от границы с США, сообщает телеканал Televisa в воскресенье, 24 ноября.

Офицер управлял автомобилем, в котором было обнаружено 88 упаковок с наркотиком. Машину остановили на одном из пунктов досмотра на дороге между городами Мехикали и Тихуана.

Наркотики были конфискованы, а лейтенант передан сотрудникам прокуратуры. В отношении него избирается мера пресечения, ему может грозить длительное лишение свободы.

19 ноября министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен сообщил, что французская таможенная служба города Арль в Провансе перехватила партию кокаина, стоимость которой на черном рынке составляет €14 млн.