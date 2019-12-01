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Число погибших в перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 21

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Фото: REUTERS/Alan Ortega
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Число погибших в перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 21 человека. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает Reuters.

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Столкновение сотрудников муниципальной полиции со злоумышленниками в муниципалитете Вилья-Унион произошло накануне.

Отмечается, что вооруженные люди ворвались в населенный пункт на пикапах и попытались атаковать офис мэра. Тогда были убиты 10 предполагаемых боевиков наркокартеля.

Позже власти штата сообщили еще о семерых застреленных злоумышленниках, пытавшихся скрыться после инцидента.

При этом погибли четыре полицейских, еще шестеро правоохранителей получили ранения.

18 октября сообщалось, что сын наркобарона Коротышки (настоящее имя Хоакин Гусман Лоэра) Овидио Гусман Лопес был задержан после уличных боев с участием бронетехники в Мексике.

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