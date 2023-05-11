Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция оказала Украине помощь на более чем $2 млрд с начала СВО
Недвижимость
В Москве снизились цены на вторичное жилье в некоторых экологически чистых районах
Мир
CNN сообщила о поставках Британией Украине крылатых ракет большой дальности
Экономика
Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд
Мир
В ФРГ остановят междугородное ж/д сообщение с 14 по 17 мая из-за забастовки
Происшествия
Самолет из Уфы совершил аварийную посадку в Норильске из-за поломки шасси
Мир
МО Британии подтвердило передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Общество
Правительство утвердило устав Фонда поддержки участников СВО
Мир
Причиной пожара в Милане стал взрыв баллонов с кислородом
Армия
«Северная верфь» сообщила о передаче ВМФ ракетного корвета «Меркурий»
Армия
МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска
Мир
В квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом в Германии произошел взрыв
Армия
Более 650 украинских самолетов и вертолетов уничтожено за время спецоперации

В Молдавии заявили об угрозе банкротства фермеров из-за зерна с Украины

Глава ассоциации «Сила фермеров»: молдавским аграриям грозит банкротство из-за ввоза зерна с Украины
0
Фото: REUTERS/Igor Tkachenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавским фермерам грозит банкротство из-за отказа правительства страны ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об этом 11 мая заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Слусарь отметил, что цена на местную пшеницу упала почти в два раза: если в прошлом году тонна стоила $280, то в этом — $155. Из-за этого молдавским фермерам не удается торговать по конкурентоспособным ценам.

«Стоимость зерна резко упала из-за того, что Молдавия не присоединилась к решению Евросоюза запретить импорт продуктов с Украины по примеру Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии. Это может привести к банкротству фермеров, а также уходу их с молдавского рынка» , — пояснил Слусарь.

Он также добавил, что местные аграрии сталкиваются с проблемой хранения зерна, так как элеваторы заполнены украинской продукцией.

Всё это, по словам Слусаря, вынуждает фермеров выйти на протесты, если власти так и не пойдут им навстречу.

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы
Заставит ли это ЕС пересмотреть подходы к сделке и отношениям с Россией

Ранее, 5 мая, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

Еврокомиссия (ЕК) 2 мая запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В Киеве неоднократно выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета рады Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это нанесло ущерб фермерам Польши и некоторых других стран.

Кроме удара по агросектору, в Венгрии заявили о наличии токсинов и генетически модифицированных организмов в нескольких партиях кукурузы, поставленной с Украины. Словакия определила наличие в украинском зерне пестицидов, запрещенных в ЕС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023