В Молдавии заявили об угрозе банкротства фермеров из-за зерна с Украины

Молдавским фермерам грозит банкротство из-за отказа правительства страны ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об этом 11 мая заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Слусарь отметил, что цена на местную пшеницу упала почти в два раза: если в прошлом году тонна стоила $280, то в этом — $155. Из-за этого молдавским фермерам не удается торговать по конкурентоспособным ценам.

«Стоимость зерна резко упала из-за того, что Молдавия не присоединилась к решению Евросоюза запретить импорт продуктов с Украины по примеру Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии. Это может привести к банкротству фермеров, а также уходу их с молдавского рынка» , — пояснил Слусарь.

Он также добавил, что местные аграрии сталкиваются с проблемой хранения зерна, так как элеваторы заполнены украинской продукцией.

Всё это, по словам Слусаря, вынуждает фермеров выйти на протесты, если власти так и не пойдут им навстречу.

Ранее, 5 мая, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля обсудил с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Кишиневе Янисом Мажейксом намерение временно запретить ввоз в страну украинского зерна. Боля отметил, что Молдавия готова принять меры, идентичные тем, что уже приняли некоторые страны ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур с Украины. Возможный запрет на импорт зерна рассматривается как мера поддержки местных аграриев.

Еврокомиссия (ЕК) 2 мая запретила ввоз украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Транзит зерна в другие страны Евросоюза (ЕС) разрешен. Пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

В Киеве неоднократно выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета рады Украины Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это нанесло ущерб фермерам Польши и некоторых других стран.

Кроме удара по агросектору, в Венгрии заявили о наличии токсинов и генетически модифицированных организмов в нескольких партиях кукурузы, поставленной с Украины. Словакия определила наличие в украинском зерне пестицидов, запрещенных в ЕС.