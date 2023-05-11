Аналитик оценил списание Fortum российских активов на €1,7 млрд

Списании Fortum российских активов на €1,7 млрд — «бухгалтерская история», от которой компания не пострадает, рассказал «Известиям» 11 мая ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. При этом, по его словам, финский энергоконцерн по-прежнему сохраняет право собственности на активы.

«Во-первых, это такое бумажное списание. В реальности от Fortum никто никаких денег не отрывает. Они в бухгалтерской своей отчетности предполагали, что активы в России стоят примерно €1,7 млрд. Они у них стояли на балансе. И предполагалось, что, если нужно, они смогут эти активы за эту сумму продать. Сейчас же они говорят: «Мы ими распоряжаться больше не можем, мы продать их не можем — значит, не нужно учитывать на балансе эти активы». Но право собственности у них никто не отчуждал», — объяснил эксперт.

Юшков уточнил, что энергоконцерн не может управлять активами в РФ и получать от них прибыль, однако перевод денег из российских активов Fortum непосредственно финской компании и раньше был ограничен: для этого нужно было получить специальное разрешение. В результате деньги последний год аккумулируются на российских счетах. В итоге Fortum присоединился к другим компаниям, которые обнулили свои инвестиции в России, но право собственности у них сохраняется.

«Никто у них деньги не забирает из их кармана. То, что они раньше учитывали, а теперь перестают учитывать, от этого компания не пострадает. Это исключительно бухгалтерская история. Может быть, капитализация Fortum немного снизится. <…> Они недополучат выручку. Да, потому что эти деньги им не передаются, которые зарабатывают здесь российские активы Fortum, но опять же эта история не новая. Поэтому в итоге меньше будут зарабатывать», — заключил аналитик.

О том, что концерн Fortum спишет российские активы, стало известно ранее в этот день. При этом глава корпорации Маркус Раурамо заявил, что продажа активов в России после передачи их во временное управление возможна только теоретически.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому 98,23% акций «Фортума», которыми владеет Fortum, передаются во временное управление Росимуществу.

Тогда же в Росимуществе уточнили, что введение внешнего управления акциями не лишает владельцев активов и права собственности, но означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

5 мая финский концерн выступил против передачи своих акций.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что действия в отношении ПАО «Фортум» будут продолжены в соответствии с российским законодательством, и объяснил, что введение внешнего управления акциями зарубежной компании продиктованы необходимой защитой интересов страны на фоне шагов со стороны недружественных государств.