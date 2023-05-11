Глава Fortum оценил возможность продажи активов в России

Финский энергетический концерн Fortum может продать свои российские активы после передачи акций дочерней компании ПАО «Фортум» под временное управление Росимуществу. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил глава корпорации Маркус Раурамо.

«В теории мы можем продать [активы]. Но, поскольку российское правительство сменило менеджмент, это усложнит положение вещей там», — приводит ТАСС его заявление на телеконференции с инвесторами CEO концерна.

Ранее в этот день в пресс-службе Fortum заявили, что финский концерн намерен списать российские активы из-за передачи своей «дочки» во временное управление Росимуществу. Убыток оценивается в €2 млрд. По словам Раумаро, корпорация потеряла контроль над своими операциями в России, поэтому отчетность за II квартал 2023 года не будет учитывать сегмент РФ.

При этом 5 мая концерн выступил против передачи своих акций ПАО «Фортум» под временное управление Росимущества.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия в отношении дочерней компании ПАО «Фортум» в России самого концерна будут продолжены в соответствии с российским законодательством. Он отметил, что введение внешнего управления продиктовано защитой интересов страны на фоне действий со стороны недружественных государств.

26 апреля в Росимуществе объяснили, что введение внешнего управления акциями Fortum не лишает ее владельцев активов и права собственности. Это означает только то, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».