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Fortum выступил против передачи акций дочерней компании Росимуществу

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Фото: TASS/Zuma
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Финский энергетический концерн Fortum выступил против передачи своих акций дочерней компании ПАО «Фортум» в России под временное управление Рсимуществом. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается в пресс-релизе корпорации.

«Fortum официально уведомила <...> о своем категорическом возражении против Указа № 302 от 25 апреля 2023 года, на основании которого Росимущество наложило арест на российское дочернее предприятие Fortum — ПАО «Фортум», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе также уточнили, что концерн рассматривает действия России как грубое нарушение международных прав и прав Fortum в качестве иностранного инвестора.

Отмечается, что корпорация намерена принять меры для защиты прав собственности в рамках международного законодательства.

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Ранее, 26 апреля, в Росимуществе объяснили, что введение внешнего управления акциями зарубежной компании «Фортум» не лишает ее владельцев активов и права собственности. Отмечается, что это означает только то, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Так, внешний управляющий лишь получает полномочия для обеспечения работы предприятий, имеющих большое значение для российской экономики.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

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