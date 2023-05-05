В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу

Действия в отношении дочерней компании ПАО «Фортум» в России финского концерна Fortum будут продолжены в соответствии с российским законодательством. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, введение внешнего управления акциями зарубежной компании продиктованы необходимой защитой интересов страны на фоне действий со стороны недружественных государств.

«Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством, они будут продолжены», — заявил Песков.

Он добавил, что переход под временное управление Росимущества зависит от конкретной ситуации. Песков отметил, что каждая из них рассматривается в отдельном порядке.

Ранее в этот день финский энергетический концерн Fortum выступил против передачи своих акций дочерней компании ПАО «Фортум» в России под временное управление Росимущества. Корпорация рассматривает действия РФ как грубое нарушение международных прав и прав Fortum в качестве иностранного инвестора.

26 апреля в Росимуществе объяснили, что введение внешнего управления акциями зарубежной компании «Фортум» не лишает ее владельцев активов и права собственности. Отмечается, что это означает только то, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Так, внешний управляющий лишь получает полномочия для обеспечения работы предприятий, имеющих большое значение для российской экономики.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».