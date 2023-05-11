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Fortum оценил убыток от российского сегмента бизнеса в €2 млрд

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Концерн Fortum намерен списать российские активы из-за передачи своей «дочки» во временное управление Росимуществу, убыток оценивается в €2 млрд. Об этом 11 мая говорится в пресс-релизе компании.

«Чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 млрд», — приводит пресс-служба слова главы Fortum Маркуса Раурамо.

Общие инвестиции в РФ Раурамо оценил в €6 млрд.

В компании подчеркнули, что потеряли контроль над своими операциями в России, поэтому отчетность за II квартал 2023 года не будет учитывать сегмент РФ.

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При этом еще 5 мая Fortum выступил против передачи своих акций дочерней компании ПАО «Фортум» в России под временное управление Росимущества.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия в отношении дочерней компании ПАО «Фортум» в России самого концерна будут продолжены в соответствии с российским законодательством. Он отметил, что введение внешнего управления продиктовано защитой интересов страны на фоне действий со стороны недружественных государств.

26 апреля в Росимуществе объяснили, что введение внешнего управления акциями Fortum не лишает ее владельцев активов и права собственности. Это означает только то, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

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