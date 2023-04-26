В Росимуществе разъяснили управление акциями «Юнипро» и «Фортума»

Введение внешнего управления акциями зарубежных компаний «Юнипро» и «Фортум» не лишает владельцев их активов права собственности. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Росимущества во вторник, 25 апреля.

«Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в Росимуществе, внешний управляющий лишь получает полномочия для обеспечения работы предприятий, имеющих большое значение для российской экономики.

При необходимости внешнее управление могут ввести и на других предприятиях.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».