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В Росимуществе разъяснили управление акциями «Юнипро» и «Фортума»

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Введение внешнего управления акциями зарубежных компаний «Юнипро» и «Фортум» не лишает владельцев их активов права собственности. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Росимущества во вторник, 25 апреля.

«Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в Росимуществе, внешний управляющий лишь получает полномочия для обеспечения работы предприятий, имеющих большое значение для российской экономики.

При необходимости внешнее управление могут ввести и на других предприятиях.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

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