Блогер Ершов выразил надежду на «достойный отпор» Емельяненко в предстоящем бою

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов выразил надежду, что его соперник — боец смешанных единоборств Александр Емельяненко даст ему достойный отпор в предстоящем бою. Об этом он 11 мая сообщил «Известиям».

«Александр, здравствуйте, вот для вас обращение записываю. Хочу подметить, вы неплохо работаете на мешке. Но я — не мешок. Я буду передвигаться. И очень надеюсь, что вы успеете восполнить свои кондиции, чтобы дать мне достойный отпор», — заявил Ершов.

Российский боксер Эдуард Трояновский 10 мая предположил, что Ершов вполне может победить в бою с Емельяненко. Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как, например, американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова, как считает Трояновский, есть все шансы на победу.

Бой Евгения Ершова и Александра Емельяненко состоится 26 мая в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве на волейбольной арене «Динамо». Это будет соглавный поединок турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Всего в этот день состоится всего четыре боя в формате «три раунда по три минуты». Главной схваткой вечера станет поединок российского бойца MMA Алексея Олейника и британца Оли Томпсона. На ринге также встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Еще один бой состоится между Алексеем Леденевым и Иваном Емельяненко — самым младшим из братьев Емельяненко, мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00. Билеты можно приобрести по ссылке.