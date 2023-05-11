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Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 11 мая назвал действия Украины в Донбассе геноцидом.

«По сути, имеет место геноцид в отношении народа Донбасса и детей Донбасса», — сказал он на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин подчеркнул, что Киев запланировал уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о своей неразрывной связи с Россией.

Он добавил, что, исходя из показаний задержанных украинских боевиков, жестокость при совершении преступлений доставляет им удовольствие.

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Накануне Бастрыкин заявил о гибели более 5 тыс. человек в Донбассе с 2014 года.

Ранее, 1 мая, американский журналист Клейтон Моррис также назвал действия киевского режима на территории Донбасса терроризмом и геноцидом.

В свою очередь в марте постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий.

Украинские боевики ежедневно обстреливают мирные кварталы Донбасса, нередко жертвами обстрелов ВСУ становятся дети.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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