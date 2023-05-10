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СК РФ заявил о гибели 5 тыс. жителей Донбасса с 2014 года

Бастрыкин заявил о гибели более 5 тыс. человек в Донбассе с 2014 года
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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От действий украинской армии с 2014 года в Донбассе погибли более 5 тыс. человек. Об этом 10 мая сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, выступая на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что в числе погибших 138 детей.

«Ранения получили 9 528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних», — сказал Бастыркин.

Он также добавил, что в течение девяти лет СК РФ ведет расследование преступлений киевского режима в Донбассе. По словам председателя СК, сейчас расследования проводятся на самих территориях, где совершались убийства. В том числе вскрываются факты массовых захоронений мирных жителей.

Бастыркин подчеркнул, что идеология киевского режима фашистская.

«Им просто доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребенка, женщину», — резюмировал он.

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20 февраля Бастрыкин сообщил, что СК собрал доказательства причастности военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Также он заявил, что почти 700 украинских боевиков стали фигурантами уголовных дел о применении запрещенных средств и методов войны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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