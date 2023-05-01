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Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе

Американский журналист Моррис оценил действия Украины в Донбассе как терроризм и геноцид
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Фото: REUTERS/Stringer
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Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия киевского режима на территории Донбасса терроризмом и геноцидом.

«Это то, что происходит (в Донецке. — Ред.) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — заявил он в своей программе Redacted News.

Моррис выразил мнение, что лишь «необразованный человек» не свяжет происходящие в настоящее время события и обстрелы по мирным жителям Донбасса, начавшиеся в 2014 году. Украинский кризис зародился девять лет назад, добавил он.

Атаки на мирное население со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил журналист, продолжаются. Так, недавно, сказал ведущий, ВСУ ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории, где отсутствуют военные объекты. Погибли мирные люди, а западные СМИ не стали афишировать эти события.

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Как заявляли представители делегации России на 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве 31 марта, преступления украинской стороны не отражены полностью в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Авторы доклада замалчивают данные о жестокости украинских властей и военных.

До этого, 16 марта, постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов также указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Тогда же он отметил, что западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий.

Ранее, 11 марта, глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать комитет по расследованию преступлений против русскоязычного населения на Украине. Он заявил, что русская культура на Украине подверглась геноциду по культурному, цивилизационному признаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ДНР и ЛНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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