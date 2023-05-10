В Швеции прогремел взрыв на заводе боеприпасов в Карлсборге
На западе Швеции в городе Карлсборг на заводе боеприпасов прогремел взрыв. В результате происшествия один человек получил травму, сообщает 10 мая телеканал STV.
Точная причина происшествия пока не установлена. По предварительным данным полиции, это связано с ремонтными работами на предприятии.
Известно, что завод производит мелкокалиберные боеприпасы и компоненты для них. На производстве задействовано около 300 сотрудников.
В муниципалитете города добавили, что вмешательства государственных структур в связи с ЧП не требуется.
До этого мощный взрыв прогремел на военном заводе на одном из оборонных предприятий в иранском Исфахане в ночь на 29 января. Позже посольство России в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.
Тогда же официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.