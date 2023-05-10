Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter
Происшествия
В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
В США назвали сроки появления беспилотных танковых сил
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов принимать в альянс страны Азии
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Мир
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

Суд признал Дональда Трампа виновным по делу о домогательствах к писательнице Джин Кэролл

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Нью-Йорке признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл, сообщил 9 мая телеканал CNN.

Присяжные пришли к выводу, что домогательства происходили весной 1996 года, однако политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвинили.

По итогам заседания Трампа обязали выплатить $2 млн в качестве возмещения ущерба по гражданскому иску. Порядка еще $3 млн он должен выплатить потерпевшей в качестве компенсации для урегулирования дела. Помимо этого, бывший глава государства понесет ответственность за клевету в рамках разбирательства.

Сам экс-глава Белого дома назвал вердикт позором и «продолжением величайшей охоты на ведьм за всё время».

При этом 1 мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Судья в Нью-Йорке отказал в аннулировании процесса.

Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой
Впервые в истории США бывший глава государства станет фигурантом уголовного дела

Иск был подан в ноябре 2022 года. По словам журналистки, Трамп попросил помочь ему с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, где Трамп якобы заманил Кэрролл в примерочную и совершил насильственные действия сексуального характера. Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Тогда Трамп решительно опроверг заявления в насилии, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023