Суд признал Дональда Трампа виновным по делу о домогательствах к писательнице Джин Кэролл

Суд в Нью-Йорке признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах к писательнице и журналистке Джин Кэрролл, сообщил 9 мая телеканал CNN.

Присяжные пришли к выводу, что домогательства происходили весной 1996 года, однако политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвинили.

По итогам заседания Трампа обязали выплатить $2 млн в качестве возмещения ущерба по гражданскому иску. Порядка еще $3 млн он должен выплатить потерпевшей в качестве компенсации для урегулирования дела. Помимо этого, бывший глава государства понесет ответственность за клевету в рамках разбирательства.

Сам экс-глава Белого дома назвал вердикт позором и «продолжением величайшей охоты на ведьм за всё время».

При этом 1 мая адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Судья в Нью-Йорке отказал в аннулировании процесса.

Иск был подан в ноябре 2022 года. По словам журналистки, Трамп попросил помочь ему с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, где Трамп якобы заманил Кэрролл в примерочную и совершил насильственные действия сексуального характера. Слушания по иску начались в апреле на фоне предвыборной кампании, когда политик уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Тогда Трамп решительно опроверг заявления в насилии, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку.