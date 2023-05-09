Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство Саудовской Аравии возобновит работу в Сирии
Экономика
В РФ введут льготную арктическую ипотеку
Мир
Белый дом проигнорировал роль СССР в завершении Второй мировой войны
Мир
В Европарламенте заявили о неэффективности санкционной политики ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО
Мир
Трамп назвал позором решение по делу об изнасиловании журналистки
Мир
Полковник Макгрегор заявил о планах Зеленского втянуть США в конфликт
Мир
В Пентагоне объяснили цель нового пакета военной помощи Украине
Общество
Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве
Мир
Блинкен заявил о получении ВСУ всего необходимого для контрнаступления
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 41,3%
Общество
В Москве прошел салют в честь 9 Мая
Спорт
«Манчестер Сити» и «Реал» объявили стартовые составы в Лиге чемпионов
Сюжет:

Трамп назвал позором решение по делу об изнасиловании журналистки

Трамп назвал позором решение в отношении него по делу об изнасиловании
0
Фото: REUTERS/Brian Snyder/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп посчитал позором и охотой на ведьм решение суда присяжных Манхэттена по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

«Я совершенно не знаю, кто эта женщина. Это решение — позор и продолжение величайшей в истории охоты на ведьм», — написал он в социальной сети Truth Social.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

Ранее в этот день СМИ сообщили о том, что присяжные признали Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Элизабет Джин Кэрролл. Политика обязали выплатить $2 млн в качестве возмещения ущерба по гражданскому иску о домогательствах. Кроме того, ему предписали выплатить компенсацию потерпевшей в размере почти $3 млн для урегулирования дела.

До этого, 1 мая, сообщалось, что адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса по обвинению в насилии.

В 2019 году Элизабет Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он якобы предпринял в 1996 году. Тогда она указала, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой. По словам журналистки, Трамп попросил помочь ему с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, в итоге Трамп заманил Кэрролл в примерочную, где и совершил насильственные действия.

Сам экс-глава Белого дома решительно опроверг эти заявления, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку. Трамп предположил, что таким образом она пыталась продать свою новую книгу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023