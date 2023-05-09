Трамп назвал позором решение по делу об изнасиловании журналистки

Бывший президент США Дональд Трамп посчитал позором и охотой на ведьм решение суда присяжных Манхэттена по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

«Я совершенно не знаю, кто эта женщина. Это решение — позор и продолжение величайшей в истории охоты на ведьм», — написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее в этот день СМИ сообщили о том, что присяжные признали Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Элизабет Джин Кэрролл. Политика обязали выплатить $2 млн в качестве возмещения ущерба по гражданскому иску о домогательствах. Кроме того, ему предписали выплатить компенсацию потерпевшей в размере почти $3 млн для урегулирования дела.

До этого, 1 мая, сообщалось, что адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным. Он обвинил судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Между тем судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту в аннулировании процесса по обвинению в насилии.

В 2019 году Элизабет Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он якобы предпринял в 1996 году. Тогда она указала, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой. По словам журналистки, Трамп попросил помочь ему с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, в итоге Трамп заманил Кэрролл в примерочную, где и совершил насильственные действия.

Сам экс-глава Белого дома решительно опроверг эти заявления, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку. Трамп предположил, что таким образом она пыталась продать свою новую книгу.