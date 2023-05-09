Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования журналистки

Суд присяжных Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает телеканал CNN.

По итогам заседания политика обязали выплатить $2 млн в качестве возмещения ущерба по гражданскому иску о домогательствах.

Помимо этого, бывший глава государства понесет ответственность за клевету в рамках разбирательства. Трампу предписали выплатить компенсацию потерпевшей в размере почти $3 млн для урегулирования дела. Таким образом, общая сумма составляет порядка $5 млн.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что судья Льюис Каплан отклонил ходатайство адвоката Трампа с просьбой аннулировать процесс по обвинению в насилии.

В 2019 году Э. Джин Кэррол обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он предпринял в 1996 году. Тогда она указала, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой. По словам журналистки, Трамп попросил помочь ему с выбором подарка для девушки. Они оказались в отделе нижнего белья, в итоге Трамп заманил Кэрролл в примерочную, где и совершил насильственные действия.

Сам экс-глава Белого дома решительно опроверг эти заявления, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку. Трамп предположил, что таким образом она пыталась продать свою новую книгу.

Это не первый случай, когда бывшего американского президента обвиняют в преступлениях сексуального характера. Так, 20 марта 2018 года суд в Нью-Йорке отказал адвокатам Трампа в прошении отклонить иск участницы популярного телешоу «Ученик» Саммер Зервос, обвинившей экс-главу Белого дома в домогательствах.