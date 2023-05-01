Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Судья в Нью-Йорке отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэррол. Об этом 1 мая сообщает агентство ​Associated Press​.

Адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным, обвинив судью Льюиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэррол. Однако, по данным агентства, открывая заседание, судья Каплан заявил, что прошение защиты отклонено.

Перекрестный допрос журналистки продолжается, сегодня она также отвечает на вопросы защиты экс-президента. Сам обвиняемый не присутствовал в зале суда.

Слушания по делу должны продолжаться в течение всей недели, уточнило AP.

В 2019 году Джин Кэррол обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он предпринял в 1996 году. Тогда она указала, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой. Сам экс-глава Белого дома решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку, предположив, что с помощью подобных заявлений она пыталась продать свою новую книгу.

Уголовное преследование Трампа продолжается не первый месяц. Так, в апреле, жюри присяжных обвинило его в вероятном подлоге финансовых документов компании Trump Organization. По данным следствия, в 2016 году перед стартом избирательной кампании адвокат бывшего американского лидера Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с политиком в 2006 году. Выплата была проведена под видом оплаты юридических услуг.

Офис окружного прокурора Манхэттена повысил уровень преступления до низшего класса уголовных. 45-му президенту США грозит до четырех лет тюрьмы.

4 апреля в Нью-Йорке прошли первые судебные слушания. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Комментируя свое обвинение, Трамп отметил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке. Его адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против бывшего прездинта преследованием по политическим мотивам.