Москвичи перестали массово экстренно продавать квартиры

Сделки по продаже вторичных квартир по доверенности, то есть без продавца, резко увеличили численность осенью 2022 года — со стандартных 5% в общем объеме до 17%, в настоящее время их доля снизилась до 10%. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «ИНКОМ-Недвижимость».

«В настоящее время на такие сделки приходится около 10% (9–11%) — все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали. Тем не менее продаж по доверенностям много — их доля сейчас в два раза превышает стандартный для вторичного рынка показатель», — сказала юрисконсульт офиса «Академическое» компании Наталья Киселева.

Она напомнила, что прошлой осенью число вторичных объектов по доверенности выросло в 3,4 раза относительно фоновых значений. Речь идет о доверенностях, подтвержденных как российскими, так и зарубежными нотариусами, а также консульских, т.е. заверенных в консульском отделе посольства РФ за рубежом, уточнила она.

При этом, по данным компании, 50% покупателей с настороженностью относятся к подобным сделкам и отказываются от их заключения, видя для себя риски, которые способны проявиться впоследствии.

Ранее, 9 мая, аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что интерес к покупке недвижимости в первую неделю мая оказался выше всех ожиданий.

Как отметил эксперт, основной спрос сейчас сконцентрирован в сегменте загородной недвижимости.