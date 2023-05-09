ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку ракетами из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк и Макеевку. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

В Telegram-канале ведомства уточняется, что националисты выпустили по пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении каждого населенного пункта. Под обстрелом оказались Червоногвардейский район в Макеевке и Киевский в Донецке.

По информации «Известий», жилые дома в зону поражения не попали.

Незадолго до этого появилась информация об ударе по Ясиноватой из РСЗО. Тогда ВСУ выпустили 10 ракет.

Также во вторник ВФУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО. Был зафиксирован прилет 10 снарядов.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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