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Украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) вечером 9 мая атаковали Ясиноватую с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> Ясиноватая, выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

«Любую атаку мы сможем отразить»
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Ранее в этот день ВФУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО. Украинские боевики выпустили также 10 ракет.

В этот же день в селе Озеряновка ДНР обстрелом было повреждено здание школы. Сам населенный пункт был частично обесточен.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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