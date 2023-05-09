Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) утром 9 мая атаковали Донецк с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> Донецк (Киевский и Куйбышевский районы), выпущено 10 ракет из РСЗО», — гласит текст публикации.

Также с начала суток украинские силовики четыре раза открыли огонь по Донецку из артиллерийских орудий натовского калибра 155 мм, выпустив в общей сложности 16 снарядов. Обстрелу подверглись Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщается о повреждениях некоторых зданий.

В селе Озеряновка ДНР обстрелом было повреждено здание школы. Сам населенный пункт был частично обесточен.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.