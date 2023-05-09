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Автопробег Победы начался на Кипре

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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На Кипре в Никосии, Ларнаке, Лимасоле и Пафосе во вторник, 9 мая, начался Автопробег Победы. До этого в столице страны — в Никосии — также прошло возложение венков к памятнику павшим во Второй мировой войне.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков посетил церемонию с фотографией своего деда, Зязикова Магомета Исмаиловича, который защищал в годы войны ингушский город Малгобек от немецких захватчиков, сообщил корреспондент ТАСС.

Отмечается, что автомобильные колонны со всех городов республики съедутся в Лимасол и проедут с флагами РФ там, где проживает наибольшее число соотечественников из России.

Мероприятия завершатся акцией «Бессмертный полк» в том же городе и концертом творческих коллективов РФ и Кипра, а также салютом в честь праздника. В настоящее время на всех площадках открыты полевые кухни и ярмарки.

Со слов организаторов мероприятий, более 5 тыс. человек примут участие в праздновании. Особое внимание уделяют мерам безопасности, и в связи с этим российские дипломаты поддерживают контакт с местными властями.

Ранее в этот день в Боливии прошла акция «Сад памяти» в честь празднования Дня Победы. Сотрудники посольства РФ и местные жители высадили деревья на площади в городе Санта-Крус.

Кроме того, 9 мая сообщалось о начале шествия «Бессмертного полка» в Армении в Ереване. Акция собрала несколько тысяч участников. Кроме того, люди выстроились в цифру 1945, которую засняли с беспилотника, а у Могилы Неизвестного Солдата выпустили в небо 1945 воздушных шариков.

8 мая корреспондент «Известий» сообщила, что в Париже также состоялась акция «Бессмертный полк». В этот же день шествие прошло в кубинской Гаване. В памятной акции приняло участие более 250 человек.

Шествие также прошло в немецком Кёльне. «Бессмертный полк» состоялся в Китае.

7 мая в столице Австрии Вене также прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. Жители города вышли к памятнику Воину-освободителю, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 Мая акции «Бессмертный полк» прошли также в Аргентине и Испании.

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