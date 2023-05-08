Акция «Бессмертный полк» прошла в немецком Кельне

В немецком Кельне 7 мая прошла международная акция «Бессмертный полк», собравшая сотни граждан, помнящих совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны. О мероприятии рассказал корреспондент «Известий».

«Бессмертный полк» собрал как людей старшего возраста, так и детей. Участники акции пришли с флагами СССР, России, несли плакаты и растяжки, посвященные ветеранам войны. Мероприятие прошло на месте захоронения бойцов Красной армии.

Как рассказал генконсул РФ в Бонне Алексей Дронов, нужно отдать должное властям ФРГ за обеспечение безопасности подобных мероприятий на должном уровне. Дипломат отметил, что в ФРГ живут сотни тысяч выходцев из СССР и России.

«Люди не просто приходят и уходят на эти мероприятия, они очень часто борются за право организовывать эти мероприятия таким образом, чтобы сохранить дух исторический памяти. У нас были и судебные разбирательства, и судебные решения с полицией по линии общественных организаций. Люди добиваются того, что получают разрешения. Это общая работа», — заключил дипломат.

Участница «Бессмертного полка» по имени Ирина рассказала, что ее предки участвовали в войне на Балтийском фронте и дошли почти до Берлина. Женщина подчеркнула, что участие в акции — это память о Победе.

Накануне в столице Австрии Вене прошла акция, приуроченная к 78-й годовщине праздника Великой Победы. «Известия» показали кадры, на которых жители столицы вышли к памятнику Воину-освободителя, чтобы почтить память своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В Испании и Аргентине также прошли акции «Бессмертный полк» в преддверии 9 Мая. Участники рассказали о подвигах предков во время Великой Отечественной войны.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на сайте «Известий».

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».