Жители города Мелитополя Запорожской области уже второй год подряд отмечают 9 мая День Победы, праздник собрал сотни горожан, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Мелитополь уже второй год празднует День Победы 9 мая, как положено, никого не боясь, с гордо поднятой головой», — рассказала она.

Торжественные мероприятия отменили из соображений безопасности, но люди идут с цветами и флагами на центральную площадь.

Жители вспоминают своих героев, несут портреты погибших в Великую Отечественную войну.

«У нас шесть человек ушло на фронт, вернулись двое», — отметила местная жительница.

У других жителей родственники прошли две войны — в Финляндии и Великую Отечественную.

Когда Мелитополь контролировался киевским режимом, то на улицу нельзя было выйти с георгиевскими лентами, отметили мелитопольцы. Сейчас в дни празднования Дня Победы жители украшают свои дома символикой СССР.

Кроме того, в Киеве в парке Вечной Славы киевляне, несмотря на отсутствие официальных мероприятий, несут цвету к Вечному огню. Многие жители уверены, что перенести День Победы нельзя и бывшие граждане СССР будут его отмечать именно 9 мая.

День Победы на Украине перенесен на 8 мая указом президента страны Владимира Зеленского. 9 мая назначен Днем Европы.

Комментируя этот шаг украинских властей, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на Украине много людей, для которых 9 Мая является священным днем. И для ветеранов, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым.