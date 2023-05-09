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В Киеве возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Киеве в парке Вечной Славы киевляне, несмотря на отсутствие официальных мероприятий, несут цвету к Вечному огню. Местные жители также поделились с «Известиями» своими впечатлениями.

На кадрах видно, как к мемориалу возлагают цветы граждане разных возрастов.

Один из бывших военнослужащих рассказал, что все граждане Советского Союза будут праздновать День Победы именно 9 мая.

«То есть те, кто остался после Советского Союза, все будут праздновать, естественно, 9 Мая. Нельзя праздновать в другой день», — рассказал он.

Другой военнослужащий в отставке поделился своим мнением на происходящее в политическом пространстве. По его словам, страны Запада намерены уничтожить Россию.

«Россию если не уничтожить — значит надо сделать так, чтобы она была немощной. Конечно, Запад старается, чтобы Россия не была мощной», — подчеркнул мужчина.

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День Победы на Украине перенесен на 8 мая указом президента страны Владимира Зеленского. 9 мая назначен Днем Европы.

Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал такое решение украинского лидера. По его словам, киевский режим стирает генетическую память украинцам.

Комментируя этот шаг украинских властей, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на Украине много людей, для которых 9 Мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского после его решения новым воплощением Иуды.

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