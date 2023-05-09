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В МИД назвали формат встречи в Стамбуле по зерновой сделке

МИД: встреча в Стамбуле по зерновой сделке пройдет в четырехстороннем формате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Встреча в Стамбуле по зерновой сделке пройдет пройдет в четырехстороннем формате, заявил 9 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, переговоры пройдут 10–11 мая.

«У нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра», — отметил дипломат в беседе с журналистами.

Накануне в офисе ООН заявили, что в рамках черноморской инициативы не были реализованы поставки удобрений.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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До этого, 6 мая, Вершинин подтвердил, что четырехсторонняя встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в скором времени. ООН со своей стороны призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждения по продлению и полному выполнению инициативы.

Также в мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог будет продолжаться, несмотря на то что Москва видит мало поводов для оптимизма.

14 марта российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Турция неоднократно поддерживала РФ в вопросе отстаивания тех требований, которые обещала выполнить ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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