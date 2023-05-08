Представитель Эрдогана выразил надежду на продление зерновой сделки

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk заявил, что шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, есть.

«Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия», — заявил он.

Ранее, 30 апреля, со столь же позитивными надеждами выступал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным телеканалам. По его словам, страна рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки.

6 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердил, что четырехсторонняя встреча высокого уровня по вопросу зерновой сделки пройдет в скором времени.

Днем ранее в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша анонсировали сроки встречи по зерновому вопросу в Стамбуле — она состоится на следующей неделе.

Вместе с тем ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Турция неоднократно поддерживала РФ в вопросе отстаивания тех требований, которые обещала выполнить ООН.

На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.